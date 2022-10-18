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Arda Turan'a şok! Annesi Yüksel Turan 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı

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Arda Turan'a şok! Annesi Yüksel Turan 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı

Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki babaevinde kaçak yapının olduğu anlaşılmıştı. Yargıya taşınan olayda mahkemenin görev verdiği bilirkişiden Turan ailesine kötü haber geldi.

Arda Turan'a şok! Annesi Yüksel Turan 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı

Bayrampaşa Belediye Başkanlığında görevli çalışanlar Arda Turan'ın ailesinin yaşadığı ikamette bir takım incelemelerde bulundu. 

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Arda Turan'a şok! Annesi Yüksel Turan 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı

14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.

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Arda Turan'a şok! Annesi Yüksel Turan 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı

Binanın iskanı var ancak...

24 Ocak 2020 yılında düzenlenen Yapı Tatil tutanağında bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskânlı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı tespit edildi. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arda Turan'a şok! Annesi Yüksel Turan 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı

Savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı.

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