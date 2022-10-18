Arda Turan'a şok! Annesi Yüksel Turan 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı

Binanın iskanı var ancak...

24 Ocak 2020 yılında düzenlenen Yapı Tatil tutanağında bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskânlı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı tespit edildi. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.