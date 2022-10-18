Arda Turan'a şok! Annesi Yüksel Turan 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı
Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki babaevinde kaçak yapının olduğu anlaşılmıştı. Yargıya taşınan olayda mahkemenin görev verdiği bilirkişiden Turan ailesine kötü haber geldi.
Bayrampaşa Belediye Başkanlığında görevli çalışanlar Arda Turan'ın ailesinin yaşadığı ikamette bir takım incelemelerde bulundu.
14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.
Binanın iskanı var ancak...
24 Ocak 2020 yılında düzenlenen Yapı Tatil tutanağında bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskânlı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı tespit edildi. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı.