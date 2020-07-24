Arda Turan yorumu Berkay Şahin'i çıldırttı küfürlü cevabı olay oldu
Berkay Şahin Instagram hesabından Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesine, paylaşımıyla tepkisini ortaya koydu. Bir takipçisinin Arda Turan yorumu ise deliye döndürdü.
Pınar Gültekin'in eski cani sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesi herkesi ayağa kaldırdı. 2 tane kız çocuğu olan şarkıcı Berkay da Instagram hesabından bu vahşi cinayete tepki gösterdi.
Berkay, Instagram'dan yaptığı paylaşımda aile fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı:
"Kadınlar biz erkeklere Allah tarafından gönderilmiş hediyelerdir, meleklerdir. Biz onlara en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Kadına şiddetin karşısındayım. İki kızım var, onların saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım."
Ünlü şarkıcının bu yorumuna bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekte öyleler doğru da ama dünyayı yakarıma gelirsek bir şey yapamazsın. Yapsaydın Arda reise boyun eğmezdin ringo." yorumunu yaptı.
Arda Turan'lı yorumu gören Berkay Şahin ise çileden çıktı ve o sosyal medya kullanıcısına özel bir mesaj atarak hem küfretti hem de suç duyurusunda bulunacağını söyledi.