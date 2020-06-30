Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın ikinci bebek sevinci! Müjdeyi böyle verdi
Ünlü futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Turan, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Barcelona ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, Aslıhan Doğan çiftinden sevenlerine müjdeli haber geldi. Turan çiftinin ikinci erkek bebekleri dünyaya geldi. Erkek çocuklarını kucağına alan Arda Turan, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü futbolcu Turan sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her özel günümüzde mutlaka yanımızda olan sizlerden bu süreç için tek ricamız, doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hijyen kurallarının verimli şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır. Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
2015 yılında Atletico Madrid’den Barcelona‘ya 34 milyon euro’ya transfer olan Arda Turan’ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibariyle ile sona erdi.
İspanyol gazeteleri Arda Turan’ın Barcelona kariyerini “Her iki tarafın da bir an önce unutmak isteyeceği türden bir birliktelikti” olarak nitelendirirken 33 yaşındaki oyuncu artık bonservisi elinde bir futbolcu haline geldi.