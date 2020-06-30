Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın ikinci bebek sevinci! Müjdeyi böyle verdi

Ünlü futbolcu Turan sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her özel günümüzde mutlaka yanımızda olan sizlerden bu süreç için tek ricamız, doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hijyen kurallarının verimli şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır. Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.