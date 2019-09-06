Arda Turan ve Aslıhan Turan 11 aylık oğulları Hamza Arda'yı 70 bin TL'lik kreşe veriyor

Geçtiğimiz yıl evlenen ve aynı yıl içinde oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti için alınan bir hediye sosyal medyada gündeme oturmuştu. Berkay ile mahkemelik olmasından sonra daha az gündeme gelen Arda Turan'ın bebeğine alınan hediye, bazı takipçilerin de tepkisini çekmişti.