Arda Turan ve Aslıhan Turan 11 aylık oğulları Hamza Arda'yı 70 bin TL'lik kreşe veriyor
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında bebeklerini kucaklarına alan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, 11 aylık oğulları Hamza Arda'yı kreşe verme kararı aldı. Ünlü çift, 2020'de kreşe başlayacak olan Hamza'nın okul ücreti için 70 bin lira ödeyecek.
Başakşehirspor'da futbol yaşamını sürdüren Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan, 11 aylık oğulları Hamza Arda’nın eğitimi için 70 bin lira ödeyecek. 2. Sayfa’nın haberine göre, Aslıhan Doğan Turan oğluna yabancı bir dadının yanı sıra bebeklere İngilizce eğitimi vermek konusunda uzman bir hoca ve İngiliz oyun hocası tutmuş.
Aslıhan Doğan Turan ayrıca İngilizce eğitim veren bir anaokulu için de şimdiden sıraya girmiş. Doğan, 2020’de yuvaya başlayacak olan Hamza Arda’nın kaydını önümüzdeki günlerde yaptıracak. Yuvanın 2019 yıllık ücreti ise 70 bin TL.
Geçtiğimiz yıl evlenen ve aynı yıl içinde oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti için alınan bir hediye sosyal medyada gündeme oturmuştu. Berkay ile mahkemelik olmasından sonra daha az gündeme gelen Arda Turan'ın bebeğine alınan hediye, bazı takipçilerin de tepkisini çekmişti.
Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın bebeklerine, amcasından gelen 3 bin 500 TL'lik oyuncak Ferrari ve teyzesinden gelen altın emzikten sonra bir ilginç hediye daha gelmişti. Hamza Arda'ya gelen, 'Hamza' ile 'Arda' yazılı gümüş kaşık ve çatal, eleştiri konusu olmuştu.