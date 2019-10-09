Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'in evinde çalışan aşçı MasterChef yarışmacısı çıktı

Gel Konuşalım'da bulunan Eylem İpek Şafak, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Aslıhan'ın şu an evindeki aşçısı geçen seneki MasterChef'ten... Aslıhan yemek konusunda çok titiz. Damak tadı çok yüksek. En iyi lezzet nerede, en iyi aşçı kim aramış bulmuş. Bizim MasterChef'ten hepimizin tanıdığı bir yarışmacı evinde çalışıyor"