Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'in evinde çalışan aşçı MasterChef yarışmacısı çıktı
2018'in Ekim ayında bebeklerini kucaklarına alan Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan çiftinin, bir MasterChef Türkiye yarışmacısını evlerinde çalıştırdığı öğrenildi.
Birbirlerine ve çocuklarına aldıkları pahalı hediyelerle sıklıkla gündeme gelen Arda-Aslıhan çifti, bu sefer farklı bir olay nedeniyle gündeme geldi. Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında, çiftin bir MasterChef yarışmacısını aşçı olarak evlerinde çalıştırdıkları söylendi.
Gel Konuşalım'da bulunan Eylem İpek Şafak, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Aslıhan'ın şu an evindeki aşçısı geçen seneki MasterChef'ten... Aslıhan yemek konusunda çok titiz. Damak tadı çok yüksek. En iyi lezzet nerede, en iyi aşçı kim aramış bulmuş. Bizim MasterChef'ten hepimizin tanıdığı bir yarışmacı evinde çalışıyor"
Kim olabilir?
Eylem İpek Şafak'ın bu haberinden sonra gizemli yarışmacının kim olduğu merak konusu oldu. Ancak çiftin evlerinde hangi eski yarışmacıyı çalıştırdığı öğrenilemedi.
Yemek yapamam: Öte yandan Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Çok iyi yemek organize ederim ben. Yalan söylemeyeyim yemek yapamam" ifadelerine yer vermişti.