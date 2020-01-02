Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Ünlü futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
Mart 2018'de dünyaevine giren futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan çiftinden ikinci bebek müjdesi geldi. Mutlu çift ilk çocukları Hamza Arda'yı 26 Ekim'de kucaklarına aldı.
Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan ile şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor. Tv8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında Eylem İpek Şafak’ın haberine göre, iki buçuk aylık hamile olan Aslıhan Turan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
Hamza Arda adında bir oğlu olan çiftin ikinci çocuğu da erkek olacak. Mutlu haberi aile ve yakın dostlarıyla paylaşan çiftin hazırlıklara şimdiden başladığı öğrenildi.
Arda Turan Kimdir?
Arda Turan, 30 Ocak 1987 tarihinde Bayrampaşa’da dünyaya gelmiştir. Futbola Altıntepsi Makelspor’da başlayan Turan, 2000 senesinde Galatasaray altyapısında yer almıştır.