Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan ile şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor. Tv8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında Eylem İpek Şafak’ın haberine göre, iki buçuk aylık hamile olan Aslıhan Turan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.