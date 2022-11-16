Arda Turan teknik direktörlüğe soyunuyor! Yeni takımı belli oldu
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En son Galatasaray'da forma giyen ve aktif futbolculuk kariyerine nokta koyan Arda Turan geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktörlük için kollarını sıvayan hatta katıldığı programlarda ekibini bile oluşturduğunu ifade eden Arda'nın İstanbul ekibi Ümraniyespor'un başına geçeceği ifade edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra birçok kez açıklamalarda bulunan Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor.
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Teknik direktörlük için çok çalışan ve bu konuda eğitimler alan Arda'nın adı Ümraniyespor ile anılıyor.
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Arda Turan, katıldığı programlarda, teknik direktörlük için ekibinin bile hazır olduğunu vurgulamıştı.
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Bu göreve talip olduğunu defalarca dile getiren Arda'nın adı Ümraniyespor ile geçti.
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