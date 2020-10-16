Arda Turan milyonlarca liralık özel tasarım aracıyla görüntülendi lüks aracı olay
ETİLER'de milli futbolcu Arda Turan, milyonlarca lira verip aldığı özel yapım aracıyla görüntülendi. Turan, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.
Milli futbolcu Arda Turan, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Lüks araç sevgisi ile gündeme gelen Turan, 10 milyonluk özel yapım aracı ile ilk kez görüldü.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, muhabirlerin sorularını yanıtlayan Arda Turan gazetecilere, "Avukatım ile birlikte ticari işlerim ile ilgili bir toplantı yaptık. Her şey yolunda" açıklamasını yaptı.
Arda Turan'ın özel tasarım üzerine yapılmış aracının fiyatı ise duyanların ağzını açık bıraktı ve herkesin merak ettiği bir araç haline geldi.
Arda Turan: 30 Ocak 1987 tarihinde doğan Arda Turan, 2000 yılında Galatasaray altyapısında yer almıştır. 2004-2005 sezonunda Galatasaray ana kadrosuna giren futbolcu, tecrübesizlikten kaynaklı olarak Manisaspor'a kiralanmıştır.