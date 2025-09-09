BIST 10.587
Arda Turan İstanbul'da! Ailesi ile hasret gideriyor...

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, futbol liglerine verilen milli takım arası nedeniyle İstanbul'a geldi

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, liglere verilen milli takım arası nedeniyle İstanbul'a geldi.

Arda Turan, Bebek'te görüntülendi. Bir mekânda, dostlarıyla hasret gideren ünlü teknik direktör, gazetecilerin sorularına; "Kolay gelsin" diyerek, otomobiliyle oradan uzaklaştı.

YÜZÜĞÜNÜN FİYATI KONUŞULMUŞTU

Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, açıklamaları ve tarzıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Nişantaşı'ndan görüntülenen Turan'ın gösterişli yüzüğünün fiyatının 3 milyon lira olması duyanları şaşkına çevirmişti.

