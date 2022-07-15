Arda Turan ile mahkelemelik olan Berkay Şahin'in yaptığı açıklama kriz çıkardı!

Bayramın son günü Kıbrıs'ta sahne alan başarılı şarkıcı Berkay Şahin, sahneden önce basın mensuplarına vakit ayırdı ve sorulan soruları yanıtladı. Arda Turan ile aralarında geçen ve mahkeme süreci devam eden silahlı kavga hakkında sorulan sorulara verdiği cevapla ve yaptığı 'star' açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti, magazin gündemine bomba gibi düştü.