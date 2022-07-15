Arda Turan ile mahkelemelik olan Berkay Şahin'in yaptığı açıklama kriz çıkardı!
Futbolcu Arda Turan ile aralarında geçen silahlı kavgadan dolayı mahkemelik olan ve mahkeme süreci devam eden Berkay Şahin, bayramın son günü Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla konuşan Şahin, sorulan sorulara cevap verdi. Arda Turan ile ilgili sorulan soruyla ilgili bakın ne dedi... Yaptığı 'star' açıklaması ise dikkat çekti.
Bayramın son günü Kıbrıs'ta sahne alan başarılı şarkıcı Berkay Şahin, sahneden önce basın mensuplarına vakit ayırdı ve sorulan soruları yanıtladı. Arda Turan ile aralarında geçen ve mahkeme süreci devam eden silahlı kavga hakkında sorulan sorulara verdiği cevapla ve yaptığı 'star' açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti, magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kıbrıs’ta sahne alan şarkıcı Berkay, futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavga sonucu mahkemelik olmuştu.
arkıcı Berkay, yaptığı 'Star' açıklamasıyla dikkat çekti.
Şarkıcı Berkay Şahin, bayramın son günüde Kıbrıs'ta yer alan bir otelde sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Berkay, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.