BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 957,52

Arda Turan ile mahkelemelik olan Berkay Şahin'in yaptığı açıklama kriz çıkardı!

Arda Turan ile mahkelemelik olan Berkay Şahin'in yaptığı açıklama kriz çıkardı!

Futbolcu Arda Turan ile aralarında geçen silahlı kavgadan dolayı mahkemelik olan ve mahkeme süreci devam eden Berkay Şahin, bayramın son günü Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla konuşan Şahin, sorulan sorulara cevap verdi. Arda Turan ile ilgili sorulan soruyla ilgili bakın ne dedi... Yaptığı 'star' açıklaması ise dikkat çekti.

Arda Turan ile mahkelemelik olan Berkay Şahin'in yaptığı açıklama kriz çıkardı!

Bayramın son günü Kıbrıs'ta sahne alan başarılı şarkıcı Berkay Şahin, sahneden önce basın mensuplarına vakit ayırdı ve sorulan soruları yanıtladı. Arda Turan ile aralarında geçen ve mahkeme süreci devam eden silahlı kavga hakkında sorulan sorulara verdiği cevapla ve yaptığı 'star' açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti, magazin gündemine bomba gibi düştü.

19
Arda Turan ile mahkelemelik olan Berkay Şahin'in yaptığı açıklama kriz çıkardı!

Kıbrıs’ta sahne alan şarkıcı Berkay, futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavga sonucu mahkemelik olmuştu. 

29
Arda Turan ile mahkelemelik olan Berkay Şahin'in yaptığı açıklama kriz çıkardı!

arkıcı Berkay, yaptığı 'Star' açıklamasıyla dikkat çekti.

39
Arda Turan ile mahkelemelik olan Berkay Şahin'in yaptığı açıklama kriz çıkardı!

Şarkıcı Berkay Şahin, bayramın son günüde Kıbrıs'ta yer alan bir otelde sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Berkay, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

49