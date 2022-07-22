Arda Turan denizin altında takipçilerine şov yaptı! Tatildeki o anlara beğeni yağdı
Galatasaray Spor Klübünde forma giyen ve sözleşmesi kısa süre önce biten ünlü futbolcu Arda Turan soluğu tatilde aldı. Kariyer planını netleştiremeyen futbolcu tatilde denizin altında yaptığı şovları takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e taciz davasından beraat eden başarılı futbolcu Arda Turan kendini tatile attı.
2018'de Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturan ve iki çocuğu olan 35 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızı takımla sözleşmesi sona ermişti.
Turan, Fatih Terimle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra Domenec Torrent tarafından çoğu maçta kadroya alınmamıştı. Futbolcu artık Galatasaray'da oynamayacağını açıkladı.
Teknik direktör olmayı hedeflediğini söyleyen Turan, "Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Çalışıyorum ekibimi topluyorum." açıklamasında bulundu.