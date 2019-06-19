Arda Turan Berkay Şahin davasında ilk kez tanık konuştu! İfadesi olay

Arda Turan Berkay Şahin davasında ilk kez tanık konuştu! İfadesi olay
Bir mekanda futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'in eşine sarkıntılık yapması üzerine yaşanan olaylar sonucu bugün ikincisi düzenlenen duruşma, bu sefer 11 Eylül'e ertelendi.
Geçtiğimiz aylarda magazin gündemini haftalarca meşgul eden Arda Turan ve Berkay Şahin kavgasının ikinci duruşması sona erdi. Taraflardan Berkay Şahin mahkeme salonuna gelirken, Arda Turan’ın avukatları ünlü futbolcunun savunmasını yaptı. Mahkeme, davayı 11 Eylül'e erteleme kararı aldı.
41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bu sefer bir tanık dinlendi. Tanık Önder Tiryaki olay gecesi Arda Turan ile Özlem Şahin'in konuştuğunu gördüğünü ancak ne konuştuklarını duymadığını söyledi. İşte tanığın ifadesinin tamamı;
Tanışıyorlar diye düşündüm: "Berkay ve Özlem Şahin ile karşılaştık. Daha sonra Özlem Şahin ile içeri müzik dinlemeye gittik. Mekan loştu. Ben Özlem Hanım ile Arda'nın konuştuğunu gördüm, ancak ne konuştuklarını duymadım. Tanışıyorlar diye düşündüm, üzerinde durmadım. Arkadaşlarımla sohbet etmeye devam ettim.
Eşinin yanına götürdüm: Sonra ortalık karıştı. Arda ile göz temasım dahi olmadı. Özlem, 'Beni Berkay'ın yanına götür' dedi. Berkay'ın yanına gittik. Özlem Hanım bana bir şey söylemedi. Özlem Hanım'ın neden aniden Berkay'ın yanına gitmek istediğini sormadım, Özlem Şahin'in suratına da bakmadım. Yanımızda kalmak istemediğini düşünerek eşinin yanına götürdüm.