Arda Kural'ın son hali hayranlarını üzdü zor günleri geride bırakmıştı

"Kendimde aşamadığım şeyler vardı"

Rahatsızlığını atlattıktan sonra açıklamalarda bulunan Arda Kural, "Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım" ifadelerini kullanmıştı.