Arda Kural'ın son hali hayranlarını üzdü zor günleri geride bırakmıştı
Türkiye'nin Leonardo DiCaprio'su olarak anılan oyuncu Arda Kural, son görüntüsüyle sevenlerini üzdü. Aylar sonra görüntülenen Kural, değişimiyle herkesi şaşırttı.
Geçtiğimiz yıl 'Tutunamayanlar' adlı dizisiyle ekranlara geri dönen Arda Kural, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Aylar sonra ortaya çıkan ünlü oyuncu son haliyle şaşırttı.
Kural'ın pandemi nedeniyle vaktinin büyük bir bölümünü evinde geçirdiği öğrenildi. Eski halinden eser kalmadığı görülen oyuncu, değişimi ile hayranlarını üzdü.
Saçları döküldüğü görülen Kural, objektiflere böyle poz verdi. 40 yaşındaki Arda Kural'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü.
"Kendimde aşamadığım şeyler vardı"
Rahatsızlığını atlattıktan sonra açıklamalarda bulunan Arda Kural, "Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım" ifadelerini kullanmıştı.