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Arda Kural'ın son hali hayranlarını üzdü zor günleri geride bırakmıştı

Arda Kural'ın son hali hayranlarını üzdü zor günleri geride bırakmıştı

Türkiye'nin Leonardo DiCaprio'su olarak anılan oyuncu Arda Kural, son görüntüsüyle sevenlerini üzdü. Aylar sonra görüntülenen Kural, değişimiyle herkesi şaşırttı.

Arda Kural'ın son hali hayranlarını üzdü zor günleri geride bırakmıştı

Geçtiğimiz yıl 'Tutunamayanlar' adlı dizisiyle ekranlara geri dönen Arda Kural, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Aylar sonra ortaya çıkan ünlü oyuncu son haliyle şaşırttı.

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Arda Kural'ın son hali hayranlarını üzdü zor günleri geride bırakmıştı

Kural'ın pandemi nedeniyle vaktinin büyük bir bölümünü evinde geçirdiği öğrenildi. Eski halinden eser kalmadığı görülen oyuncu, değişimi ile hayranlarını üzdü.

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Arda Kural'ın son hali hayranlarını üzdü zor günleri geride bırakmıştı

Saçları döküldüğü görülen Kural, objektiflere böyle poz verdi. 40 yaşındaki Arda Kural'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü.

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Arda Kural'ın son hali hayranlarını üzdü zor günleri geride bırakmıştı

"Kendimde aşamadığım şeyler vardı"

Rahatsızlığını atlattıktan sonra açıklamalarda bulunan Arda Kural, "Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım" ifadelerini kullanmıştı.

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