Arda Kural'dan aşk pozu! Son hali herkesi şaşırttı bakın sevgilisi kim

Arda Kural, sevgilisiyle yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun hem özel hayatı hem de son görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşım kısa sürede takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.