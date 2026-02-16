BIST 14.181
Arda Kural'dan aşk pozu! Son hali herkesi şaşırttı bakın sevgilisi kim

Bir dönem “Leonardo DiCaprio’ya benzerliğiyle “Yerli Leonardo DiCaprio” olarak anılan ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Arda Kural, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Ünlü oyuncunun sevgilisiyle yaptığı paylaşım ve son görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.

Arda Kural'dan aşk pozu! Son hali herkesi şaşırttı bakın sevgilisi kim - Resim: 1

Arda Kural, sevgilisiyle yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun hem özel hayatı hem de son görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşım kısa sürede takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

Arda Kural'dan aşk pozu! Son hali herkesi şaşırttı bakın sevgilisi kim - Resim: 2

Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural zaman zaman son haliyle gündeme geliyor.

Arda Kural'dan aşk pozu! Son hali herkesi şaşırttı bakın sevgilisi kim - Resim: 3

2000’li yılların popüler oyuncusuyken sağlık sorunları yaşamaya başlayan ve oyunculuğu bırakıp tedavi olan Arda Kural bir süre önce madencilikle uğraştığını açıklamıştı.

Arda Kural'dan aşk pozu! Son hali herkesi şaşırttı bakın sevgilisi kim - Resim: 4

Yıldız Asyalı ile yaşadığı ilişkiyle de adından söz ettiren Arda Kural bu sefer özel hayatıyla gündemde. Arda Kural yeni bir aşka yelken açtı.

