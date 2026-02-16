Arda Kural'dan aşk pozu! Son hali herkesi şaşırttı bakın sevgilisi kim
Bir dönem “Leonardo DiCaprio’ya benzerliğiyle “Yerli Leonardo DiCaprio” olarak anılan ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Arda Kural, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Ünlü oyuncunun sevgilisiyle yaptığı paylaşım ve son görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.
Arda Kural, sevgilisiyle yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun hem özel hayatı hem de son görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşım kısa sürede takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.
Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural zaman zaman son haliyle gündeme geliyor.
2000’li yılların popüler oyuncusuyken sağlık sorunları yaşamaya başlayan ve oyunculuğu bırakıp tedavi olan Arda Kural bir süre önce madencilikle uğraştığını açıklamıştı.
Yıldız Asyalı ile yaşadığı ilişkiyle de adından söz ettiren Arda Kural bu sefer özel hayatıyla gündemde. Arda Kural yeni bir aşka yelken açtı.