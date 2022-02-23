Arda Kural yeni hali bambaşka yerli Leonardo Di Caprio Arda Kural'ın son hali...
Bir dönemin en yakışıklı oyuncularından olan Arda Kural saç ektirdi, kilo verdi ve kötü günleri geride bıraktı. İşte eski haline geri dönme yolunda ilerleyen Arda Kural'ın son hali...
Lise Defteri dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan, Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio'ya olan benzerliği ile bilinen Arda Kural, geçirdiği psikolojik ve maddi darlıkları geride bırakarak eski günlerindeki parlak görünümüne adım adım geri dönüyor. Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Arda Kural'ın paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, ekranlara yeniden dönmek için çalışıyor. Saç ektiren ve kilo veren arda Kural'ın son hali, uzun süredir toparlanmasını bekleyen sevenlerini sevince boğdu.
Sıkı bir diyete başlayan Kural, 2 ayda 14 kilo verdi: Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, ekranlara yeniden dönmek için çalışıyor. Sıkı bir diyete başlayan Kural, 2 ayda 14 kilo verdi.
Geçtiğimiz aylarda kariyeri ve özel hayatıyla yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Arda Kural, eski günlerine dönmeye çalışıyor.
Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.