Arda Kural imaj değişikliğine gitti saçlarını kazıttı! "Ne olmuş sana böyle?"
Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayıp tedavi gören ve yeniden sektöre dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Arda Kural, görüntüsünü yeniledi. Kural'ın geçtiğimiz ayki halinden de eser kalmadı. Oyuncunun hayli zayıfladığı görülürken, takipçilerinden "Bir deri bir kemik kalmışsın, ne olmuş sana böyle" yorumları geldi.
Bir dönemin genç jönleri arasında yer alan ve birçok dizide kendisine yer bulan Arda Kural hızlı yükselişinin ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Arda Kural, geçtiğimiz aylarda sağlık sorunlarını atlatmasıyla birlikte yeniden piyasaya çıktı.
Uzun saçlarını kısaltan ve yeniden gençlik görüntüsüne yaklaşan Kural'ın son hali, hayranlarında büyük sevinç yaratmıştı.
Şimdilerde yeni bir yapımda rol almaya hazırlanan Kural bir kez daha imaj değiştirdi.
Ciddi oranda zayıfladığı görülen Kural'ın son görüntüsü de hayranlarının dikkatini çekti.