Arda Kural imaj değişikliğine gitti saçlarını kazıttı! "Ne olmuş sana böyle?"

Bir dönemin genç jönleri arasında yer alan ve birçok dizide kendisine yer bulan Arda Kural hızlı yükselişinin ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Arda Kural, geçtiğimiz aylarda sağlık sorunlarını atlatmasıyla birlikte yeniden piyasaya çıktı.