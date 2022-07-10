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Arda Kural eski günlerine dönüyor! Son halini görenler gözlerine inanamadı!

Arda Kural eski günlerine dönüyor! Son halini görenler gözlerine inanamadı!

Geçirdiği psikolojik rahatsızlık yüzünden kameralardan uzaklaşan, sokaklarda yattığı söylenen oyuncu Arda Kural'ın son halini görenler gözlerine İnanamadı.

Arda Kural eski günlerine dönüyor! Son halini görenler gözlerine inanamadı!

Bir dönemin yerli Leonardo DiCaprio'su olarak tanınan yakışıklı oyuncu Arda Kural'ın hayatı, geçirdiği hastalık sonrası alt üst olmuştu.

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Arda Kural eski günlerine dönüyor! Son halini görenler gözlerine inanamadı!

Aldığı kilolar ve bakımsız haliyle görenlerin içini acıtan Arda Kural yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı.

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Arda Kural eski günlerine dönüyor! Son halini görenler gözlerine inanamadı!

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşamıştı.

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Arda Kural eski günlerine dönüyor! Son halini görenler gözlerine inanamadı!

Ekranlardan uzaklaşan ve psikoz teşhisi konulan 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakaplı yakışıklı oyuncu, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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