Arda Kural bombası yıllar sonra böyle geri dönüyor
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan absürd komedi dizisi Tutunamayanlar uzun zamandır yaşadığı psikolojik sorunlardan ötürü setlerden uzak olan oyuncu Arda Kural'ı diziye dahil etti.
Bir dönem oynadığı diziler sonrası çıkış yapan ünlü oyuncu Arda Kural, bir zaman sonra yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı ekranlardan uzaklaşmıştı. Kural'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi. Ünlü oyuncu setlere geri dönme kararı aldı.
Uzun zamandır yaşadığı psikolojik sıkıntılar sebebiyle oyunculuğu bırakmak durumunda kalan Arda Kural, TRT 1'in sevilen dizisi Tutunmayanlar kadrosuna dahil oldu. Güzel haberi dizinin yönetmeni Osman Nail Doğan resmi Twitter hesabından duyurdu.
Leonardo Di Caprio lakabıyla ünlenen Arda Kural bir dönem oynadığı 'Emret Komutanım' dizisinde Posta Ferit rolüyle hafızalara kazınmıştı.
Yönetmen Doğan, Kural'ın dizide hangi rolde oynayacağını ise henüz açıklamadı. Kural, bundan böyle Salı akşamları yayınlanan Tutunamayanlar kadrosunda Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Ece Ceşmioğlu ile birlikte yer alacak.