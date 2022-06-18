Arda Kural 10 yıl aradan sonra öyle bir bomba patlattı ki, yer yerinden oynadı!

'Acıdan zevk almanın bize öğrettikleri...'

Kariyerine ara verdikten sonra başka bir hayat yaşamaya başladığını belirten oyuncu, "Acıdan zevk almanın bize öğrettiklerini yaşamayı seviyorum. Bu film de bana göre acıdan zevk alışın filmi. Hayatta başına gelebilecek en kötü duygunun sorularını soran dram yüklü bir film. Benim hayatımdan da kesitler taşıyor" dedi.