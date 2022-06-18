Arda Kural 10 yıl aradan sonra öyle bir bomba patlattı ki, yer yerinden oynadı!
'Yerli Leonardio DiCaprio' lakabıyla tanınan Arda Kural, geçirdiği zor zamanlardan sonra öyle bir hamle yaptı ki, duyanlar inanamadı... Yıllar içindeki büyük değişimleriyle sık sık gündeme gelen Kural, bakın bu sefer bombayı nasıl patlattı...
90'ların sonunda 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan 42 yaşındaki ünlü oyuncu Arda Kural, sevenlerine müjdeyi verdi. Geçirdiği psikolojik rahatsızlıktan sonra sevenlerinden ayrı yaşayan Kural, ekranlara geri döndüğünü bakın nasıl açıkladı...
2000'li yılların başında 'Yerli Leonardio DiCaprio' lakabıyla tanınan, psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre mesleğinden uzak kalan 42 yaşındaki Arda Kural, "Hayatımdan kesitler taşıyor." dediği bir filmle oyunculuğa dönüyor.
Bu filmle yeniden setlere dönme hazırlıkları yapan Arda Kural, "Bıraktığım şeyleri geri almak adına oyunculuğa geri dönüyorum." dedi.
'Acıdan zevk almanın bize öğrettikleri...'
Kariyerine ara verdikten sonra başka bir hayat yaşamaya başladığını belirten oyuncu, "Acıdan zevk almanın bize öğrettiklerini yaşamayı seviyorum. Bu film de bana göre acıdan zevk alışın filmi. Hayatta başına gelebilecek en kötü duygunun sorularını soran dram yüklü bir film. Benim hayatımdan da kesitler taşıyor" dedi.