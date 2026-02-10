Arda Kardeşler'in yeni mesleği duyanları şaşırttı!
Arda Kardeşler Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki tartışmalı kararı sonrası düdüğünü asmıştı. Hakemlik kariyeri son bulan Arda Kardeşler'in yeni mesleği olay oldu.
Süper Lig’de Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada verdiği kararla uzun süre tartışılan hakem Arda Kardeşler, futbol dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Karşılaşmada Trabzonspor lehine verilen serbest vuruşun ardından oyunu durdurması ve muhtemel bir gol pozisyonunu kesmesi büyük tepki çekmiş, bu karar Türk futbolunda geniş yankı uyandırmıştı.
Yaşananların ardından açıklamalarda bulunan Kardeşler, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi." sözleriyle kendisini savunmuştu.
"Hakemliği bitmiştir"
PFDK tarafından 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Kardeşler hakkında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise sert ifadeler kullanarak, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" demişti.
Yeni mesleği şaşırttı
Yaşanan gelişmelerin ardından hakemlik kariyeri sona eren Arda Kardeşler’in futbola geri döndüğü öğrenildi. Ajansspor’un haberine göre Kardeşler, futbolcu menajerliğine adım atma kararı aldı.