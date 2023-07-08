Arda Güler'in İspanya'da son 24 saati! MARCA'dan olay yazı: 'Sanki Real Madrid’e transfer olmamış gibi'

Perşembe gecesi Barajas Havaalanı’nın özel uçuşlar terminaline iniş yapan Arda, 12 akraba ve arkadaşı ile birlikte, kulüp tarafından tahsis edilen araç ile otele geçti. Geceyi otelde geçiren Güler, sadece birkaç saat uyuyabildi.