Arda Güler'in İspanya'da son 24 saati! MARCA'dan olay yazı: 'Sanki Real Madrid’e transfer olmamış gibi'
İspanya'nın ünlü gazetesi Marca, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin ardından genç yıldız hakkındaki ilk değerlendirmeleri yaptı. İmza töreni sonrası genç yıldızla otelde buluşan Marca muhabiri Ricardo Fernandez, 18 yaşındaki milli futbolcumuzla ilgili gözlemlerini ve İspanya'da yarattığı etkiyi yazdı. İşte Marca'nın gözünden Arda Güler profili...
Türkiye’nin genç yıldızı Arda Güler, cuma günü yeni kulübü Real Madrid’in büyüklüğünü tam anlamıyla kavrama fırsatı buldu.
İspanya’nın başkenti Madrid’de geçirdiği yalnızca 24 saat içinde, Güler, Real Madrid’in büyüklüğünü kendi gözleriyle gördü.
Perşembe gecesi Barajas Havaalanı’nın özel uçuşlar terminaline iniş yapan Arda, 12 akraba ve arkadaşı ile birlikte, kulüp tarafından tahsis edilen araç ile otele geçti. Geceyi otelde geçiren Güler, sadece birkaç saat uyuyabildi.
Ertesi sabah erkenden sağlık kontrolünden geçen genç yetenek, Real Madrid’in yeni bir oyuncuyu nasıl tanıttığını Başkan Florentino Perez’in liderliğinde ilk elden deneyimleme fırsatı buldu.