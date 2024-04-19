Arda Güler'i isteyen 10'dan fazla takım var Sevilla iddiasına Arda'nın cevabı olay oldu

Diairo AS'ın haberinde yer alan ifadeler şöyle: "Avrupa'nın dört bir yanından kulüpler Arda Güler'i kiralamak için 'yarış' yapıyor. Türk orta saha oyuncusu bu sezon Real Madrid'de ancak 98 dakika oynayabildi. Öğrendiğimize göre Güler'i isteyen 10'dan fazla takım var ve ilgilenenler arasında Betis ve Sevilla da bulunuyor. Bugün itibariyle Türk yıldızın gelecek sezon Santiago Bernabeu'da kalma şansı çok az.