Arda Güler'i isteyen 10'dan fazla takım var Sevilla iddiasına Arda'nın cevabı olay oldu
Pazar akşam Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak olan El Clasico kapışması, merakla bekleniyor. La Liga'daki dev mücadele öncesi Arda Güler'le ilgili çarpıcı iddialar dolaşıyor.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Manchester City'yi penaltılarda 4-3 mağlup etti. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, nefes kesen karşılaşmanın ardından yarı finale yükselme sevinci yaşadı. Real Madrid'in yarı finale yükselmesinin ardından oyuncular büyük bir sevinç yaşadı. Takımın 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in sevinci ise görülmeye değerdi. Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından takım arkadaşı Rüdiger'i kucakladı ve onu havaya kaldırdı.
Manchester City karşılaşmasında süre alamayan Arda Güler, El Clasico'da da maç kadrosunda olacak. Ancak Arda'nın ilerleyen dakikalarda süre alıp almayacağını, mücadelenin skoru belirleyecek. Bu sezon manşetlerden hemen hemen hiç düşmeyen Arda Güler, gündemde kalmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla ilgili El Clasico öncesi çarpıcı bir iddia geldi.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Diario AS'ta yer alan habere göre Arda Güler, yoğun bir ilgi altında. Söz konusu haberde, 10 kulübün Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak için yarış halinde olduğu bilgisi verildi.
Diairo AS'ın haberinde yer alan ifadeler şöyle: "Avrupa'nın dört bir yanından kulüpler Arda Güler'i kiralamak için 'yarış' yapıyor. Türk orta saha oyuncusu bu sezon Real Madrid'de ancak 98 dakika oynayabildi. Öğrendiğimize göre Güler'i isteyen 10'dan fazla takım var ve ilgilenenler arasında Betis ve Sevilla da bulunuyor. Bugün itibariyle Türk yıldızın gelecek sezon Santiago Bernabeu'da kalma şansı çok az.