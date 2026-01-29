BIST 13.541
Arda Güler'e büyük ayıp! Tarihi maçta kenara çıkarılınca çıldırdı...

|
Benfica, Real Madrid'i 90+8'de kalecisinin attığı golle 4-2 yenerek play-off'a yükselirken, Arda Güler'in oyundan çıkarken verdiği tepki maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Arda Güler'e büyük ayıp! Tarihi maçta kenara çıkarılınca çıldırdı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, sahasında Real Madrid'i 4-2 mağlup etti. Mücadelenin 90+8. dakikasında Benfica kalecisi Trubin'in attığı gol, karşılaşmaya damga vurdu.

Arda Güler'e büyük ayıp! Tarihi maçta kenara çıkarılınca çıldırdı...

PLAY-OFF BİLETİ AVERAJLA GELDİ

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Benfica, uzatma dakikalarında gelen golün ardından averajla 24. sıraya yükseldi ve play-off biletini aldı. 

Arda Güler'e büyük ayıp! Tarihi maçta kenara çıkarılınca çıldırdı...

Real Madrid ise son saniyelerde yediği gol sonrası ilk 8'in dışında kaldı.

Arda Güler'e büyük ayıp! Tarihi maçta kenara çıkarılınca çıldırdı...

ARDA GÜLER'İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Karşılaşmaya damga vuran bir diğer an ise milli futbolcu Arda Güler'in oyundan alınırken verdiği tepki oldu. 

