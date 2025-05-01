Arda Güler'den "Gibi" paylaşımı! Sosyal medyayı salladı
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sosyal medyada imalı paylaşım yaptı. Arda Güler yaptığı bu paylaşımla en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, adından bu kez farklı bir şekilde söz ettirdi.
Son dönemde Real Madrid'de bulduğu forma süresinden memnun olmadığı ve takımdan ayrılacağına dair iddiaların çıktığı milli futbolcu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Arda Güler'in paylaşımında fenomen dizi Gibi'nin ünlü repliği yer aldı. Güler'in paylaştığı fotoğrafta görünen kahve kupasında, dizide yer alan Yılmaz karakterinin "Bu geçip giden günlerin en belirgin özelliği, bunların geçip gitmesi" sözlerinin yazdığı görüldü.
Yıldız futbolcunun paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Arda'nın bu paylaşımında, ima yaptığına yönelik konuşmalar sosyal medyada yankı uyandırdı.