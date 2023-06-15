BIST 5.416
DOLAR 23,67
EURO 25,69
ALTIN 1.472,65

Arda Güler transfer mi oldu? Anne Serap Güler'den gece yarısı olay paylaşım: "Her seçim bir vazgeçiştir"

|
Arda Güler transfer mi oldu? Anne Serap Güler'den gece yarısı olay paylaşım: "Her seçim bir vazgeçiştir"

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Arda Güler'in adı transfer dedikodularına karışmaya başladı. Öte yandan Arda Güler'in annesi Serap Güler'in gece geç saatlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Arda Güler transfer mi oldu? Anne Serap Güler'den gece yarısı olay paylaşım: "Her seçim bir vazgeçiştir"

Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, Sarı-Lacivertli forma altında gösterdiği performansla uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Arda Güler'in adı sık sık Avrupa devleriyle anılıyor.

111
Arda Güler transfer mi oldu? Anne Serap Güler'den gece yarısı olay paylaşım: "Her seçim bir vazgeçiştir"

2022-23 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Arda Güler'in adı yeniden transfer dedikodularına karışmaya başladı. 

211
Arda Güler transfer mi oldu? Anne Serap Güler'den gece yarısı olay paylaşım: "Her seçim bir vazgeçiştir"

Tüm bu gelişmelerin üzerine Arda Güler'in annesi Serap Güler'in gece geç saatlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

311
Arda Güler transfer mi oldu? Anne Serap Güler'den gece yarısı olay paylaşım: "Her seçim bir vazgeçiştir"

Serap Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandığı ve ağlayan emoji koyduğu paylaşımı bir anda gündeme oturdu. 

411