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Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu! Barcelona'dan olay paylaşım: "Dikkat büyük adamımız burada"

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Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu! Barcelona'dan olay paylaşım: "Dikkat büyük adamımız burada"

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede dünya devi Real Madrid'in futbolcusu oldu. Barcelona'yı reddeden Arda Güler, Katalan ekibi ve taraftarları tarafından şimdiden hedef alınmış durumda...

Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu! Barcelona'dan olay paylaşım: "Dikkat büyük adamımız burada"

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda çıktığı maçlarda ve yakın zamanda dahil edildiği A Milli Futbol Takımı'nda görev aldığı az sayıdaki karşılaşmada kalitesini ortaya koyan 18 yaşındaki Arda Güler, kısa süren Süper Lig kariyerinin ardından Avrupa'nın yeşil sahalarında ter dökecek.

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Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu! Barcelona'dan olay paylaşım: "Dikkat büyük adamımız burada"

Birçok kulübün talip olduğu Arda konusunda Gençlerbirliği Kulübünü ve ailesini ikna eden sarı-lacivertliler, transferi gerçekleştirdi.

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Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu! Barcelona'dan olay paylaşım: "Dikkat büyük adamımız burada"

Sarı-lacivertli kulübün altyapı kadrosuna dahil edilen Arda Güler, yaklaşık 2 yıl sonra 15 yaşında 13 Ocak 2021'de Fenerbahçe'de profesyonel ilk imzasını attı.

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Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu! Barcelona'dan olay paylaşım: "Dikkat büyük adamımız burada"

Performansıyla kısa zamanda farkını ortaya koyan ve A Milli formayı da sırtına geçiren "10 numara", ilk profesyonel sözleşmesinden 2,5 yıl sonra Real Madrid’in kapısını araladı.

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