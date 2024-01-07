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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı serbest vuruşu direğe takıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı serbest vuruşu direğe takıldı

İspanya Kral Kupası'nda Arandina takımını 3-1 yenerek son 16 turuna kalan Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı. 59 dakika sahada kalan Arda Güler'in ilk yarıda ceza sahası içinden bir şutunu kaleci kurtarırken, bir serbest vuruşu ise direkten dışarı çıktı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı serbest vuruşu direğe takıldı

İspanya Kral Kupası Son 32 Tur maçında Real Madrid, 4. Lig temsilcisi Arandina'yla karşı karşıya geldi. Eflatun-Beyazlılar sürprize izin vermeden tur atlamayı hedefliyordu. Sakatlığını tamamen atlatan ve takıma dönen milli futbolcumuz Arda Güler de bu maçta ilk kez Real Madrid forması giydi.

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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı serbest vuruşu direğe takıldı

El Montecillo Stadı'nda oynanan son 32 turu maçında, Real Madrid deplasmanda Arandina'ya konuk oldu. 

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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı serbest vuruşu direğe takıldı

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 54. dakikasında Joselu, penaltıdan kaydettiği gol ile Real Madrid'i 1-0 öne geçirirken, 55. dakikada Brahim Diaz, farkı ikiye çıkardı.

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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı serbest vuruşu direğe takıldı

Rodrygo ise 90. dakikada kaydettiği gol ile Real Madrid'i 3-0 öne geçirdi.

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