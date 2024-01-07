Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı serbest vuruşu direğe takıldı

İspanya Kral Kupası Son 32 Tur maçında Real Madrid, 4. Lig temsilcisi Arandina'yla karşı karşıya geldi. Eflatun-Beyazlılar sürprize izin vermeden tur atlamayı hedefliyordu. Sakatlığını tamamen atlatan ve takıma dönen milli futbolcumuz Arda Güler de bu maçta ilk kez Real Madrid forması giydi.