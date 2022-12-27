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Arda Güler listeye damga vurdu! İşte Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu

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Arda Güler listeye damga vurdu! İşte Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu

Dünyanın en çok oynanan futbol menajerlik oyunu Football Manager 2023'teki en iyi genç futbolcular listesi açıklandı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, "En İyi 10 Wonderkid" listesinde dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı. İşte dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu...

Arda Güler listeye damga vurdu! İşte Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu

Dünyanın en çok oynanan futbol menajerlik oyunu Football Manager 2023'teki en iyi genç futbolcular listesi açıklandı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Dünyanın En iyi 10 wonderkidi listesine damga vurdu.

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Arda Güler listeye damga vurdu! İşte Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu

'Wonderkid' nasıl seçiliyor?

Football Manager'de yer alan değerlere göre her sene 21 yaş altındaki en iyi genç oyuncular, yaşlarına ve potansiyellerine göre bir reyting puanı alıyor ve bu genç futbolculara 'wonderkid' adı veriliyor.

İşte listede Arda Güler'in yeri ve puanı...

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Arda Güler listeye damga vurdu! İşte Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu

10. Ansu Fati (19 yaşında - 90 puan - Barcelona)

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Arda Güler listeye damga vurdu! İşte Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu

9. Yeremy Pino (19 yaşında - 90 puan - Villareal)

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