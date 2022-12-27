Arda Güler listeye damga vurdu! İşte Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu

'Wonderkid' nasıl seçiliyor?

Football Manager'de yer alan değerlere göre her sene 21 yaş altındaki en iyi genç oyuncular, yaşlarına ve potansiyellerine göre bir reyting puanı alıyor ve bu genç futbolculara 'wonderkid' adı veriliyor.

İşte listede Arda Güler'in yeri ve puanı...