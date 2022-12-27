Arda Güler listeye damga vurdu! İşte Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu
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Dünyanın en çok oynanan futbol menajerlik oyunu Football Manager 2023'teki en iyi genç futbolcular listesi açıklandı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, "En İyi 10 Wonderkid" listesinde dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı. İşte dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu...
Dünyanın en çok oynanan futbol menajerlik oyunu Football Manager 2023'teki en iyi genç futbolcular listesi açıklandı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Dünyanın En iyi 10 wonderkidi listesine damga vurdu.
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'Wonderkid' nasıl seçiliyor?
Football Manager'de yer alan değerlere göre her sene 21 yaş altındaki en iyi genç oyuncular, yaşlarına ve potansiyellerine göre bir reyting puanı alıyor ve bu genç futbolculara 'wonderkid' adı veriliyor.
İşte listede Arda Güler'in yeri ve puanı...
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10. Ansu Fati (19 yaşında - 90 puan - Barcelona)
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9. Yeremy Pino (19 yaşında - 90 puan - Villareal)
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