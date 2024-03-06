BIST 8.849
DOLAR 31,73
EURO 34,56
ALTIN 2.170,98

Arda Güler için flaş transfer iddiası! Ne Milan ne de Galatasaray... İşte imzayı atacağı takım

|
Arda Güler için flaş transfer iddiası! Ne Milan ne de Galatasaray... İşte imzayı atacağı takım

Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in kiralık olarak gönderilme ihtimali gündemde. Bu doğrultuda milli futbolcunun imzayı atacağı takımı İspanyol basını duyurdu.

Arda Güler için flaş transfer iddiası! Ne Milan ne de Galatasaray... İşte imzayı atacağı takım

Kariyerine Gençlerbirliği Futbol Takımı'nda başlayan Arda Güler, kısa sürede kendini gösterdi ve Fenerbahçe'ye transfer oldu.

111
Arda Güler için flaş transfer iddiası! Ne Milan ne de Galatasaray... İşte imzayı atacağı takım

Sarı-lacivertli ekibin alt yaş takımlarında giderek üstüne koyduğu bir form grafiği çizen Arda, a takıma yükselerek formayı kapmayı başardı.

211
Arda Güler için flaş transfer iddiası! Ne Milan ne de Galatasaray... İşte imzayı atacağı takım

Fenerbahçe'de süre bulduğu her maçta adından söz ettiren bir performans ortaya koyan genç yıldız, dünya devlerini peşine taktı.

311
Arda Güler için flaş transfer iddiası! Ne Milan ne de Galatasaray... İşte imzayı atacağı takım

Real Madrid ve Barcelona'nın transfer savaşına girdiği milli futbolcumuz, tercihini Madrid ekibinden yana kullandı.

411