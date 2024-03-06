Arda Güler için flaş transfer iddiası! Ne Milan ne de Galatasaray... İşte imzayı atacağı takım
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Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in kiralık olarak gönderilme ihtimali gündemde. Bu doğrultuda milli futbolcunun imzayı atacağı takımı İspanyol basını duyurdu.
Kariyerine Gençlerbirliği Futbol Takımı'nda başlayan Arda Güler, kısa sürede kendini gösterdi ve Fenerbahçe'ye transfer oldu.
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Sarı-lacivertli ekibin alt yaş takımlarında giderek üstüne koyduğu bir form grafiği çizen Arda, a takıma yükselerek formayı kapmayı başardı.
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Fenerbahçe'de süre bulduğu her maçta adından söz ettiren bir performans ortaya koyan genç yıldız, dünya devlerini peşine taktı.
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Real Madrid ve Barcelona'nın transfer savaşına girdiği milli futbolcumuz, tercihini Madrid ekibinden yana kullandı.
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