Arda Güler Barcelona'da! İşte alacağı para ve 1 milyar euroluk tazminat...
FENERBAHÇE'nin genç yıldızı Arda Güler Barcelona yolunda. Barcelona Arda'ya imza parası olarak 10 milyon euro, Fenerbahçe'ye ise 23 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Arda'nın serbest kalması için 1 milyar euroluk tazminat şartı var...
İspanyol futbol devi Barcelona'nın, Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcusu Arda Güler'in transferi için ön anlaşmaya vardığı iddia edildi. Katalan takımının Arda için ödeyeceği bonservis ücreti ve imza parasının da belli olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Barcelona ve Real Madrid arasındaki kapışma devam ederken, Katalan devinin transferde bir adım ileride olduğu hatta yetenekli futbolcuyla bir ön anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Barca Times'ın haberine göre; Barcelona, Arda ile önümüzdeki günlerde anlaşmayı nihayate erdirme konusunda güvence aldı. 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ileri sürülürken, Arda Güler'e 10 milyon euro imza parası ödeneceği iddia edildi.
Fenerbahçe'ye 23 milyon euro bonservis
Futbolcunun sözleşmesine 1 milyar euroluk bir serbest kalma maddesi konulacağı, Fenerbahçe'ye ise 23 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öne sürülüyor.