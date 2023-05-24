Arda Güler Avrupa radarında! Barcelona, Real Madrid derken Alman devi peşine düştü
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, performansı ile birçok Avrupa takımının gündemine gelmeyi başardı. Arda'yı isteyen takımlar arasında Bundesliga temsilcisi Leipzig ön plana çıkmış durumda. İşte flaş transfer haberinde detaylar...
Alman ekibi Leipzig, 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler için sarı-lacivertli yönetim ile girişimlerini hızlandırmış durumda.
Barcelona, Real Madrid ve Newcastle United derken genç yetenek için Hollanda'dan Ajax, İspanya'dan Real Sociedad ilgilenen diğer takımlar. Dortmund ise Jude Bellingham'ın satışından sonra bir hamle yapacak.
1500 DAKİKA AYRINTISI KALKIYOR
Arda Güler'in 1500 dakikayı dolduramazsa 5 milyon euro olan serbest kalma maddesi devre dışı bırakılıyor. Taraflar arası sözlü anlaşma yapıldı. Arda'nın şu an 1216 dakikası var. 1500'ü geçerse 17.5 milyon euro olacak serbest kalma maddesinin de devre dışı kalması için prensip anlaşması sağlandı.
SÖZLEŞME GÜNCELLENİYOR
Başkan Ali Koç'un talebiyle Arda'nın ailesiyle görüşüp anlaşan Fenerbahçe yönetiminin kısa süre sonra sözleşmeyi güncelleyeceği bildirildi.