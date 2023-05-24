Arda Güler Avrupa radarında! Barcelona, Real Madrid derken Alman devi peşine düştü

1500 DAKİKA AYRINTISI KALKIYOR

Arda Güler'in 1500 dakikayı dolduramazsa 5 milyon euro olan serbest kalma maddesi devre dışı bırakılıyor. Taraflar arası sözlü anlaşma yapıldı. Arda'nın şu an 1216 dakikası var. 1500'ü geçerse 17.5 milyon euro olacak serbest kalma maddesinin de devre dışı kalması için prensip anlaşması sağlandı.