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Araziye çok sayıda atmışlar! Gören gözlerine inanamadı kimisi de parçalanmış

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Araziye çok sayıda atmışlar! Gören gözlerine inanamadı kimisi de parçalanmış

SİVAS'ta herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Araziye atılan bazıları parçalanmış, çok sayıda gelinlik bulundu. Gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı henüz bilinmiyor.

Araziye çok sayıda atmışlar! Gören gözlerine inanamadı kimisi de parçalanmış

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında gezen vatandaşlar, araziye atılmış çok sayıda gelinlik gördü.

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Araziye çok sayıda atmışlar! Gören gözlerine inanamadı kimisi de parçalanmış

Kullanılmış olduğu görülen, bir kısmı parçalanmış gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.

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Araziye çok sayıda atmışlar! Gören gözlerine inanamadı kimisi de parçalanmış
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Araziye çok sayıda atmışlar! Gören gözlerine inanamadı kimisi de parçalanmış
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