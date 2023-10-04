Araziye çok sayıda atmışlar! Gören gözlerine inanamadı kimisi de parçalanmış
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SİVAS'ta herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Araziye atılan bazıları parçalanmış, çok sayıda gelinlik bulundu. Gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı henüz bilinmiyor.
Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında gezen vatandaşlar, araziye atılmış çok sayıda gelinlik gördü.
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Kullanılmış olduğu görülen, bir kısmı parçalanmış gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.
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