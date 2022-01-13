Araştırmada Esra Erol, Müge Anlı programları soruldu: Herkes izliyor ama...

Türk toplumunun hangi yönde değişim gösterdiği, Türkiye’de yardımlaşma ve paylaşma kültüründe nasıl bir değişimin meydana geldiği, sosyal medyanın toplumsal değerleri nasıl etkilediği, televizyonlarda gösterilen reality şovların toplumsal değerlere nasıl yansıdığı gibi konular araştırmaya katılanların gözünden test edildi. Türkiye genelinde 2000 kişilik örneklem ile çalışılan araştırmada Türkiye’deki kültürel değişime ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Türkiye genelinde 2000 kişilik örneklem ile çalışılan araştırmada Türkiye’deki kültürel değişime ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.