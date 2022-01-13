Araştırmada Esra Erol, Müge Anlı programları soruldu: Herkes izliyor ama...
Areda Survey’in her ay düzenli olarak hazırladığı “Sosyometre” araştırması aralık ayı dosyasında, Türkiye’deki kültürel değişim konusu ele alındı. 2000 kişiyle yapılan anket çalışmasında Türkiye’deki kültürel değişime ilişkin sonuçlar paylaşıldı. Araştırmaya göre, Türkiye’deki yardımlaşma ve dayanışma kültürü zayıflıyor. Müge Anlı ve Esra Erol türü programlarının da sorulduğu ankette çarpıcı sonuçlar çıktı.
Türk toplumunun hangi yönde değişim gösterdiği, Türkiye’de yardımlaşma ve paylaşma kültüründe nasıl bir değişimin meydana geldiği, sosyal medyanın toplumsal değerleri nasıl etkilediği, televizyonlarda gösterilen reality şovların toplumsal değerlere nasıl yansıdığı gibi konular araştırmaya katılanların gözünden test edildi. Türkiye genelinde 2000 kişilik örneklem ile çalışılan araştırmada Türkiye’deki kültürel değişime ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Türkiye genelinde 2000 kişilik örneklem ile çalışılan araştırmada Türkiye’deki kültürel değişime ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Araştırmada katılımcılara Türkiye’de paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma kültüründe nasıl bir değişim meydana geldiği sorgulaması yapıldı. Araştırma bulgularına göre, Türkiye’de paylaşma ve yardımlaşma duygusunun giderek azaldığı belirtildi.
Katılımcıların yüzde 54,2’si Türkiye’deki yardımlaşma ve dayanışma kültürünün zayıfladığını ifade etti. Buna karşın yardımlaşma ve paylaşma kültürünün arttığını düşünenlerin oranı yüzde 32,2 düzeyinde gerçekleşti.
Araştırmada katılımcılara yöneltilen ‘’Sizce sosyal medya toplumsal değerler ve aile yaşantısı bakımından nasıl bir etkiye sahiptir?” sorusuna her üç katılımcıdan ikisi sosyal medyanın toplumsal değerler üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu yanıtını verdi.