Araştırma sonuçları korkuttu et yerken dikkat! Erken ölüm riskini artırıyor

Beslenme ve ölüm riski verileri incelendikten sonra araştırmacılar, sekiz yıl içinde işlenmiş ve işlenmemiş kırmızı et tüketiminde günde en az yarım porsiyonluk bir artışın, sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 9 daha yüksek erken ölüm riski ile ilişkilendirildiğini belirtti.