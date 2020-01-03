Aras Bulut İynemli'nin partneri Nisa Sofiya Aksongur katıldı Mucize Doktor'a sürpriz konuk
FOX'un sevilen dizisi Mucize Doktor'a Aras Bulut İynemli ile birlikte 7. Koğustaki Mucize filminde beraber rol alan Nisa Sofiya Aksongur konuk oldu.
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un 17. bölüm fragmanı yayımlandı. apımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder ve Murat Aygen'in paylaştığı yapıma sürpriz bir konuk dahil oldu.
Savant Sendromlu doktor Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı diziye 'Ağlama Anne', 'Kuzgun' ve '7. Koğuştaki Mucize' gibi yapımlarda rol alan küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur konuk olacak.
Aras Bulut İynemli ile birlikte 7. Koğustaki Mucize isimli filmde çok başarılı rol yapan çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor'un 17. bölümünde Ali Vefa ve Ferman, minik konuklarının sorununa çare bulmak için çaba harcayacak.
Ali Vefa, minik Filiz'in kalbindeki sorunu çözecek.