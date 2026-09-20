Aras Bulut İynemli'nin ifadesi ortaya çıktı! "Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum"

TELEFON ŞİFRESİNİ KENDİ RIZASIYLA VERDİ

İfadesinde kullandığı telefon ve uygulamalarda ek bir şifreleme sistemi bulunmadığını söyleyen İynemli, telefonunun yalnızca tuş kilidi şifresi olduğunu ve bu şifreyi kendi rızasıyla yetkililere verdiğini belirtti.

“UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KULLANMIYORUM”

Hakkındaki iddialara ilişkin konuşan İynemli, uyuşturucu madde kullanmadığını ve uyuşturucu madde sattığını bildiği herhangi bir kişiyle irtibat kurmadığını söyledi.

Burak Doğan'ın özel haberine göre İynemli ifadesinde, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için birini aracı kılmadım. Herhangi birine bu maksat ile para transferi yapmadım” dedi.