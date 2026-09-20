Aras Bulut İynemli'nin ifadesi ortaya çıktı! "Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum"
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli uyuştıurucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alıyordu. İynemli'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Telefon şifresini paylaşan oyuncu "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemiyorum" dedi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden ünlü oyuncu, telefon şifresini kendi rızasıyla verdiğini belirtirken, uyuşturucu kullanmadığını ve temin etmediğini söyledi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı. İynemli, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığını belirterek hakkındaki iddiaları reddetti.
TELEFON ŞİFRESİNİ KENDİ RIZASIYLA VERDİ
İfadesinde kullandığı telefon ve uygulamalarda ek bir şifreleme sistemi bulunmadığını söyleyen İynemli, telefonunun yalnızca tuş kilidi şifresi olduğunu ve bu şifreyi kendi rızasıyla yetkililere verdiğini belirtti.
“UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KULLANMIYORUM”
Hakkındaki iddialara ilişkin konuşan İynemli, uyuşturucu madde kullanmadığını ve uyuşturucu madde sattığını bildiği herhangi bir kişiyle irtibat kurmadığını söyledi.
Burak Doğan'ın özel haberine göre İynemli ifadesinde, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için birini aracı kılmadım. Herhangi birine bu maksat ile para transferi yapmadım” dedi.
PARTİ VE ORGANİZASYON İDDİALARINI REDDETTİ
İkametinde ya da yat ve tekne gibi deniz araçlarında herhangi bir parti veya eğlence organizasyonu düzenlemediğini ifade eden İynemli, uyuşturucu madde kullanılan bir parti, festival, bar, kafe, organizasyon veya konserde de bulunmadığını savundu.
İynemli, “Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. İkametimde ve gittiğim eğlence mekanlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle almadım” ifadelerini kullandı.
İynemli ayrıca çevresindeki kişilere uyuşturucu madde temin etmediğini de belirtti.
“ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEMİYORUM”
İynemli, ifadesinin devamında “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.