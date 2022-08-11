Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleğini duyanlar şok geçirdi! Oyunculuk için o meslekten vazgeçti
Oyuncu Aras Bulut İynemli, başarılı performanslarıyla yer aldığı her projeyle adını akıllara kazıyor. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle yıldırızı parlayan oyuncu, kariyerinde çok önemli yerlere geldi. Muhteşem Yüzyıl, Yedinci Koğuştaki Mucize ve Çukur başta olmak üzere, imzasını attığı tüm projeler için çok önemli bir yere sahip... Bakın İynemli, oyunculuk yapmak için hangi meslekten vazgeçti...
Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, oyunculuk kariyerinde geldiği noktayla akıllara kazınan sayılı isimlerden... Öyle ki, boy gösterdiği her projede sergilediği oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakıyor. İynemli'nin asıl mesleği ortaya çıktı. Oyunculuk için hangi meslekten vazgeçtiğini duyanların ağzı açık kaldı. Bakın başarılı oyuncunun gerçek mesleği neymiş...
Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği elinin tersiyle itti ki duyanlar şok geçirdi.
Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımda boy göstermiş olan Aras Bulut İynemli, her hareketiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Aras Bulut İynemli'yi Instagram'da 10.3 milyon kişi takip ediyor.