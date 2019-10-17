Aras Bulut İynemli'nin 7. Koğuştaki Mucize filminden kısa sürede büyük başarı
Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren ve başrolünde Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin bulunduğu 7. Koğuştaki Mucize filmi, ilk 6 gündeki izlenme sayısıyla milyonlar kulübüne girdi.
Hafta sonu 615 bin 411 kişinin izlediği 7. Koğuştaki Mucize filmi, 6. günün sonunda 1 milyon izlenme sayısını aştı. 11 Ekim’de vizyona giren filmin böyle giderse 4 milyon barajını aşacağa tahmin ediliyor.
Filmin konusu: Başrollerini Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur'un paylaştığı 7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor.
1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür.
Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.