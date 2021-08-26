Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığa daha fazla dayanamadı...
Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrılık hasretine dayanamadı! Eski aşkından gelen mesaja kayıtsız kalamadı...
Son olarak rol aldığı "Çukur" dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile 6 yıldır ilişki yaşıyordu. Fakat gözde çifte geçtiğimiz günlerde nazar değdi, İynemli ile Önal ilişkilerini noktaladı. İynemli, eski aşkının hasretine dayanamadı. Bige Önal'dan gelen mesaja kayıtsız kalamayan Aras Bulut İynemli, yelkenleri suya indirdi.
Üzücü haber karşısında ikilinin hayranları bir hayli üzülürken, Aras Bulut İynemli'nin eski rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu iddia edildi. İddiaları net bir dille yalanlayan yakışıklı oyuncudan son olarak flaş bir haber geldi.
Aşka bir kez daha devam...
Güzel oyuncu Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, aşka bir kez daha "Devam" dedi. 6 yıllık beraberliklerini geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde sonlandırarak hayranlarını üzen ikiliden güzel haber geldi.
Dün 36 yaşına giren Aras Bulut İynemli, yeni yaşına ayrıldığı Bige Önal'la girdi.