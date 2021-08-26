Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığa daha fazla dayanamadı...

Aşka bir kez daha devam...

Güzel oyuncu Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, aşka bir kez daha "Devam" dedi. 6 yıllık beraberliklerini geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde sonlandırarak hayranlarını üzen ikiliden güzel haber geldi.