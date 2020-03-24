Aras Bulut İynemli soruları yanıtladı Show Tv dizisi Çukur'un oyuncuları canlı yayın yaptı

Çin'de başlamasının ardından tüm dünyayı etkisi alıp Türkiye'de de görülen Koronavirüs salgını dizi setlerini de vurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok dizi seti ara verdi. Bu diziler arasında Çukur da yer aldı. Çukur'un oyuncuları da sevenlerinden uzak kalmamak için bir yol buldu.