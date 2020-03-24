Aras Bulut İynemli soruları yanıtladı Show Tv dizisi Çukur'un oyuncuları canlı yayın yaptı
Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur, yeni bölümlerini Koronavirüs salgını nedeniyle çekemedi. Çukur dizisinin oyuncuları da sosyal medya hesabından canlı yayın açarak rekor bir izlenmeye imza attı.
Çin'de başlamasının ardından tüm dünyayı etkisi alıp Türkiye'de de görülen Koronavirüs salgını dizi setlerini de vurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok dizi seti ara verdi. Bu diziler arasında Çukur da yer aldı. Çukur'un oyuncuları da sevenlerinden uzak kalmamak için bir yol buldu.
Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un oyuncuları, YouTube'dan canlı yayın açtı. Sevilen oyuncular, ''Çukur Evde'' başlığını da seçerek herkese çağrıda bulundu.
Çukur'un senaristi Gökhan Horzum, oyuncular Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kadir Çermik, Berkay Ateş, Damla Sönmez, Kubilay Aka ve Hazal Subaşı 'Çukur Evde' isimli projeyle hayranlarıyla YouTube üzerinden harekete geçti.
YouTube üzerinden video konferans yapan Çukur oyuncuları, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında günlerinin nasıl geçtiğine dair sohbet ettiler.