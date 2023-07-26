Arap turistlerin gözdesiydi... Yasak getirildi, işletme sahipleri isyan etti: "Belli miktarda döviz bırakıyordu"

Bir gerekçe gösterilmeden dün itibarıyla buna son verildi. Burada elemanlara istihdam sağlıyorduk, dolayısıyla turistler gelerek belli miktarda döviz bırakıyordu. Yetkililerin bize verdiği somut bir cevap yok. Yanımıza gelip bizimle konuşmalarını, bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Turistiler ilimize döviz bırakmayacaksa, gelen turistler sandalları kullanamayacaksa bu durum herkesi olumsuz etkiler. Dolayısıyla biz de elemanlarımızı çıkartmak zorunda kalacağız. Tesisler 200'ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.