Arap turistlerin gözdesiydi... Yasak getirildi, işletme sahipleri isyan etti: "Belli miktarda döviz bırakıyordu"
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde yeşil bir vadinin içinde yer alan Sera Gölü, son yıllarda deniz bisikletleriyle yapılan tur ile Arap turistlerin gözdesi oldu. Turistlerin en çok ilgisini çeken aktivitelerin başında gelen deniz bisikletlerine alınan kararla yasak getirildi. Deniz bisikletlerinin kaldırılmasında kendilerine bir gereç belirtilmediğini söyleyen işletme sahipleri, duruma tepki gösterdi.
Derecik Vadisi'nde 1950'de meydana gelen heyelanın ardından yamaçlardan kopan büyük kaya parçalarının Sera Deresi'nin önünü kapamasıyla oluşan göl, 2010 yılında tabiat parkı ilan edildi.
Trabzon il merkezine hem de Akçaabat'a yakın mesafedeki göl, ulaşım kolaylığının yanı sıra eşsiz manzarası ile ilgi çekiyor. Sera Gölü ziyaretçilerine tabiatla iç içe vakit geçirme ve deniz bisikleti ile gezinti imkanı sunarken, alınan son kararla deniz bisikletlerine yasak getirildi. Alınan karara göldeki işletme sahipleri tepki gösterdi.
Sera Gölü'ndeki işletme sahiplerinden Yaşar Kaya, deniz bisikletlerinin kaldırılmasıyla ilgili ilgili kurumlara başvurmalarına rağmen bir çözüm bulamadıklarını belirterek, "1980’li yıllardan beri hizmet veriyoruz. Sera Gölü’nde ne hikmettir bilmiyoruz uzun zamandan beri deniz bisikletlerinin kaldırılmasıyla alakalı sıkıntı yaşıyorduk.
Bir gerekçe gösterilmeden dün itibarıyla buna son verildi. Burada elemanlara istihdam sağlıyorduk, dolayısıyla turistler gelerek belli miktarda döviz bırakıyordu. Yetkililerin bize verdiği somut bir cevap yok. Yanımıza gelip bizimle konuşmalarını, bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Turistiler ilimize döviz bırakmayacaksa, gelen turistler sandalları kullanamayacaksa bu durum herkesi olumsuz etkiler. Dolayısıyla biz de elemanlarımızı çıkartmak zorunda kalacağız. Tesisler 200'ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.