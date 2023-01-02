Arap güzeli Türkiye'de 1 milyonluk vurgun yaptı! İş adamı şok yaşadı: Senden çocuğum olsun!
Güzellik yarışması ikinciliği bulunan Arap güzeli Türkiye'de 1 milyonluk vurgun yaptı. İsrailli iş adamı, yatırım danışmanı olarak tanıştığı Arap güzeline aşık olunca her dediğine 'tamam' dedi. İş adamının sonrasında dolandırılması kaçınılmaz oldu. İşte Türkiye'de yaşanan ilginç dolandırıcılık hikayesi...
Türkiye'de yaşayan, aynı zamanda yatırım yapan İsrail vatandaşı 52 yaşındaki Wael T., yeni yatırım için 2021'de aracı bir firmaya başvurdu.
Sabah'ın haberine göre, firmada kendisiyle pazarlama bölümünde yer alan Lübnanlı 2019 Arap Dünyası Güzeli ikincisi Maria Kammoun ilgilendi.
Yatırım fırsatları konusunda bilgi veren, sözleme ve satışlarda aracı firmayla Wael T. arasında köprü kuran tescilli güzelin iş ilişkisi dışına çıktığı ileri sürüldü.
Fotoğraflar atmaya başladı
İddiaya göre Kammoun, samimiyeti arttırarak Wael T.'e kendi fotoğraflarını atmaya, katıldığı güzellik yarışmasını anlatmaya başladı.