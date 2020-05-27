Aralıklı oruç diyetiyle zayıflayan Buse Terim'i görenler şaşkına döndü
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, aralıklı oruç diyetiyle kilo öyle kilo verdi ki görenler tanıyamıyor.
25 kilo verdiği söylenen Buse Terim, değişimiyle şaşırtırken bu kadar kiloyu nasıl verdiği de merak konusu olmaya devam ediyor. Bilenler bilmeyenlere anlatarak aralıklı oruç diyeti nedir ne değildir anlatıyor. Bunun yanı sıra Buse Terim de değişimini, yeni fotoğraflarla gözler önüne seriyor.
Bir dönem fazla kiloları nedeniyle oldukça çirkin eleştirilere maruz kalan Buse Terim, şimdilerde adından övgülerle bahsettiriyor. Son haliyle oldukça fit bir vücuda sahip olan Terim, aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo verdi.
Buse Terim, yaşadığı değişimi ise sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla yeniden gözler önüne serdi.
Buse Terim, Instagram'da yayımladığı bu kareye, ''Bu da kendime ve beni takip edip ilham alan tüm kadınlara öncesi ve sonrası olsun" notunu düştü.