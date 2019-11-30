Aralık aylık burç yorumları-aşk falı
Aralık aylık burç yorumlarına göre bu ay eyleme geçme zamanı. Aralık aylık burç yorumlarına göre Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak,Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcunu Aralık ayında neler bekliyor, aşk falı, iş falı ve sağlık falı detayları haberimizde.
Aralık aylık burç yorumlarına göre, 2019 yılının son ayı olan Aralık ayı eyleme geçmek için harika bir döngüyle başlıyor. Aralık'ta Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları içni ne getirecek, Aralık aylık aşk falı neler söylüyor? Aralık ayında seyahat etme veya macera yaşamaya istekli olacaksın. Özgürlük bu ay büyük bir his ve bu nedenle yaşamınıza nasıl daha fazla özgürlük getirebileceğinizi düşünün. Fikirlerinizi ve inançlarınızı paylaşmak için bu ay başkalarıyla bağlantı kurmak adına önemli şanslara sahip. Bu bağlantılar ruhsal olarak büyümenize yardımcı olabilir. Zihniniz bilgiyi emmek için hazır. Ama onu eğlenceli bir bilgi haline getirin. Seyahat, tartışmalar ve yeni tanıdıklar aracılığıyla kazanılan bilgiler Koçlar için kalıcı olacak. Aralık ayında Koçlar mutlaka konuşmadan önce düşünmek için zaman ayırmalı ve kelimelerini dikkatlice seçmeli. Bu ay ilişkilerinizde tazelik fırsatı var. Arkadaşlarla birlikte olmak, birlikte eğlenceli şeyler yapmak gibi konular da iyi hissediyorsunuz. Öyleyse bazı partileri planlayın. Bazı insanlar ilişkilerinde daha fazla özgürlüğe ihtiyaç duyabilir, bu yüzden sevdiklerinize ihtiyaç duydukları alanı verin. Bu yaşamınızı iyileştirebilir. Mars, Aralık ayının ilk birkaç haftasında Terazi burcunda. Bu sosyalleşme ve güzelleştirme için size çok fazla enerji verecek. Ancak bu aktiviteler sizi yorabilir. Bu nedenle enerjinizi gerçekten yapmak istediğiniz şey için koruyun. 23 Aralık'ta Mars, Akrep burcuna giriyor ve siz bir anda bir güç kaynağına dönüşeceksiniz. Dayanıklılığınız artmakla kalmayacak, tutkunuz da uyanacak. 11 Aralık'ta İkizler burcundaki Dolunay çok şanslı ve kazançlı bir gün olacak ve 2 haftalık bir döngüyü başlatacak. Bu günlerde, konuşmalar inanılmaz derecede ilginç hale gecek. Öyleyse dışarı çık ve başkalarıyla bağlantı kur. Hayalleriniz ve hedefleriniz hakkında konuşarak, gelecekteki başarılar için ilk tohumları ekebilirsiniz. Ayın 21'i gibi önümüzdeki yıl için bir strateji ve yeni hedefler planlamanıza yardımcı olacak günler geliyor. Çalışmanız sizi çok mutsuz ediyorsa, sadece güvenlik amacıyla o işte kalmayın. Unutmayın, yaşam bir yolculuktur, üstesinden gelmeniz gereken bir şey değil. Yolculuğunuzu eğlenceli hale getirin. 25 Aralık'taki Oğlak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay hırslarınızı düşünmek için mükemmel fırsat. Nerede olmak istediğinizi görselleştirin, bunun hakkında yazın, bunun hakkında konuşun. Düşündükleriniz gerçek olacak. Geriye bakın ve olumlu şeylere odaklanın. Orada asılı ve yapabileceğinin en iyisini yaptığın için kendini ödüllendirmek için bir şeyler yap. İşte Aralık ayı aylık burç yorumlarının detayları...
KOÇ: Bu Aralık bol miktarda yüksek enerji mevcut, ancak onu iyileştirmek ve sizi ve etrafınızdakileri nasıl etkileyeceğini tanımlamak size bağlı olacaktır. Koçlar felsefi bakış açısının senin için çok daha etkili ve faydalı bir şekilde süreçleri nasıl değiştiğine kendin bile inanmayabilirsin. Özellikle kişisel köklerinize dönün. Çok hızlı bir şekilde size gelen öğrenme deneyimlerinden geçiyor olacaksınız. Kişisel gelirleriniz ve değerleriniz için bu ay tercihler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunları net olarak görmemek sizi hataya düşürebilir. Dikkatli olun.
BOĞA: Paylaşılan ve dışarıdan gelen gelir kaynakları bu ayın tam ortasında etkileri görülecek. Şanslı koşullar yaşamınızın bu sektörünü çevreliyor gibi görünmektedir ve sizin ve eşiniz veya eşiniz için bazı kazanımlar gelebilir. Çalışma alanınız yoğunlaşıyor gibi görünüyor, beklenmedik bir çalışma kucağınıza düşüyor olabilir. Buna iyi bir deneyim olarak yaklaşmak, uzun vadede sizi çok zenginleştirebilir. Yaşamınız bariz aksiliklere rağmen bir ritmi yakalamaya devam ediyor. Bu ayarlamalar sadece daha iyileri içindir ve sizin lehinize sonuç verebilir.
İKİZLER: Evlilik ve ortaklık alanınız bu Aralık'ta ön planda. Karşılıklı ilişkinizde bazı kazanımlar olabilir. Yatırımlar ve spekülasyon alanında, biraz kazanç elde etmek, ancak sizin yolunuza çıkabilecek engellere dikkat etmek için hızlı öğrenme gerekli olacaktır. Sorumluluk duygunuz şu anda çok daha fazla gelişiyor gibi göründüğü için ortak gelir kaynaklarınız konusunda sizi rahatsız edebilecek birçok endişe ve kaygı var. Hayal kurmanın eşlik ettiği iyimserlik duygunuz bu duyguları dengelemede çok yardımcı olabilir.