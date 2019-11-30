Aralık aylık burç yorumları-aşk falı

Aralık aylık burç yorumlarına göre, 2019 yılının son ayı olan Aralık ayı eyleme geçmek için harika bir döngüyle başlıyor. Aralık'ta Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları içni ne getirecek, Aralık aylık aşk falı neler söylüyor? Aralık ayında seyahat etme veya macera yaşamaya istekli olacaksın. Özgürlük bu ay büyük bir his ve bu nedenle yaşamınıza nasıl daha fazla özgürlük getirebileceğinizi düşünün. Fikirlerinizi ve inançlarınızı paylaşmak için bu ay başkalarıyla bağlantı kurmak adına önemli şanslara sahip. Bu bağlantılar ruhsal olarak büyümenize yardımcı olabilir. Zihniniz bilgiyi emmek için hazır. Ama onu eğlenceli bir bilgi haline getirin. Seyahat, tartışmalar ve yeni tanıdıklar aracılığıyla kazanılan bilgiler Koçlar için kalıcı olacak. Aralık ayında Koçlar mutlaka konuşmadan önce düşünmek için zaman ayırmalı ve kelimelerini dikkatlice seçmeli. Bu ay ilişkilerinizde tazelik fırsatı var. Arkadaşlarla birlikte olmak, birlikte eğlenceli şeyler yapmak gibi konular da iyi hissediyorsunuz. Öyleyse bazı partileri planlayın. Bazı insanlar ilişkilerinde daha fazla özgürlüğe ihtiyaç duyabilir, bu yüzden sevdiklerinize ihtiyaç duydukları alanı verin. Bu yaşamınızı iyileştirebilir. Mars, Aralık ayının ilk birkaç haftasında Terazi burcunda. Bu sosyalleşme ve güzelleştirme için size çok fazla enerji verecek. Ancak bu aktiviteler sizi yorabilir. Bu nedenle enerjinizi gerçekten yapmak istediğiniz şey için koruyun. 23 Aralık'ta Mars, Akrep burcuna giriyor ve siz bir anda bir güç kaynağına dönüşeceksiniz. Dayanıklılığınız artmakla kalmayacak, tutkunuz da uyanacak. 11 Aralık'ta İkizler burcundaki Dolunay çok şanslı ve kazançlı bir gün olacak ve 2 haftalık bir döngüyü başlatacak. Bu günlerde, konuşmalar inanılmaz derecede ilginç hale gecek. Öyleyse dışarı çık ve başkalarıyla bağlantı kur. Hayalleriniz ve hedefleriniz hakkında konuşarak, gelecekteki başarılar için ilk tohumları ekebilirsiniz. Ayın 21'i gibi önümüzdeki yıl için bir strateji ve yeni hedefler planlamanıza yardımcı olacak günler geliyor. Çalışmanız sizi çok mutsuz ediyorsa, sadece güvenlik amacıyla o işte kalmayın. Unutmayın, yaşam bir yolculuktur, üstesinden gelmeniz gereken bir şey değil. Yolculuğunuzu eğlenceli hale getirin. 25 Aralık'taki Oğlak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay hırslarınızı düşünmek için mükemmel fırsat. Nerede olmak istediğinizi görselleştirin, bunun hakkında yazın, bunun hakkında konuşun. Düşündükleriniz gerçek olacak. Geriye bakın ve olumlu şeylere odaklanın. Orada asılı ve yapabileceğinin en iyisini yaptığın için kendini ödüllendirmek için bir şeyler yap. İşte Aralık ayı aylık burç yorumlarının detayları...