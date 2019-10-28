Aralık ayında hangi balık yenilir en lezzetli balık tarifleri

Havaların iyiden iyiye soğuduğu Aralık-Ocak ayları balık sezonunun da en iyi ayları olarak kabul edilir. Farklı tür ve lezzetlerle çok sayıda balığın tezgaha çıktığı Aralık-Ocak aylarında en çok tekir, hamsi, palamut, torik, lüfer ve uskumru yenir. Soğuk havalarla birlikte büyümeye ve yağlanmaya başlayan hamsi, palamut ve uskumru sofraların en çok tercih edilen balıkları. Ancak tekir diğer adıyla barbun da unutulmamalı. İşte Aralık-Ocak aylarında hangi balıklar yenir, Aralık'ta en iyi balık hangisi, Ocak'ta en iyi balık hangisi diye merak edenler için hem balıkların zamanına ilişkin detayları hem de Aralık-Ocak aylarının en iyi balıklarının en lezzetli tariflerinin detayları haberimizde.