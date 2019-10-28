Aralık ayında hangi balık yenilir en lezzetli balık tarifleri
Aralık ayında hangi balık yenir sorusunun en lezzetli yanıtı hamsi, lüfer, palamut, barbun. Aralık ayının balıklarını hem sağlıklı hem de daha lezzetli hale getirmek için tarifler ve balık pişirmenin püf noktalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Havaların iyiden iyiye soğuduğu Aralık-Ocak ayları balık sezonunun da en iyi ayları olarak kabul edilir. Farklı tür ve lezzetlerle çok sayıda balığın tezgaha çıktığı Aralık-Ocak aylarında en çok tekir, hamsi, palamut, torik, lüfer ve uskumru yenir. Soğuk havalarla birlikte büyümeye ve yağlanmaya başlayan hamsi, palamut ve uskumru sofraların en çok tercih edilen balıkları. Ancak tekir diğer adıyla barbun da unutulmamalı. İşte Aralık-Ocak aylarında hangi balıklar yenir, Aralık'ta en iyi balık hangisi, Ocak'ta en iyi balık hangisi diye merak edenler için hem balıkların zamanına ilişkin detayları hem de Aralık-Ocak aylarının en iyi balıklarının en lezzetli tariflerinin detayları haberimizde.
Aralık ayının en iyi balığı, kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti kuşkusuz hamsi. Özellikle Karadeniz'de suların soğumasıyla büyüyen ve lezzetine lezzet katan hamsi tam bir sağlık deposu. Magnezyum, iyot, kalsiyon, potasyum, sodyum gibi faydalı pek çok elemente sahip olan hamsinin faydaları saymakla bitmez. Kalp ve damar sağlığını iyileştiren hamsi, kansızlık, tansiyon gibi sorunların aşılmasında da yardımcıdır. Ayrıca göz sağlığı için faydalı da olan hamsi, çocuk ve ergenlik çağında büyümeyi destekleyici özelliğe sahiptir. Migren ve depresyonla savaşta da önemli besinlerden biri olan hamsi, hafızayı güçlendirir, kemik sağlığını da iyileştirir.
Gelelim hamsinin en sağlıklı ve lezzetli tariflerinden birine. Hepimiz hamsinin tava halini severiz. Hamsi buğulamanın daha sağlıklı olduğunu bilsek de çıtır çıtır hamsiden bir türlü vazgeçmeyiz. Sağlıklı ve lezzetli hamsi arasında kalanlar için hem hamsi tava gibi çıtır çıtır hem de hamsi buğulama gibi sağlıklı bir seçenek hazırladık. Fırında hamsi tava tarifi. Fırında hamsi tava tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle: 1 kilogram temizlenmiş karadeniz hamsi, 1 su bardağımısır unu, 1 çay kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı ayçiçek yağı, 2 adet yağlı pişirme kağıdı.
Fırında hamsi tava tarifi için öncelikle yağlı kağıdın birini tezgaha serip biraz yağlamakla işe başlayın. Mısır unu ve tuzu bir tabakta karıştıralım. Temizlenmiş ve yıkanmış hamsileri bu karışıma bulayıp kuyrukları ortaya gelecek şekilde hafifçe yağladığımız yağlı kağıt üzerine dizelim. Hamsileri bir yuvarlak oluşturacak şekilde dizdikten sonra biraz da üzerine yağ gezdirelim. Diğer yağlı kağıdı üzerine kapatıp kenarlardan kıvırarak kapatalım.
Tavamız hafif ısınınca yağlı kağıdı koyalım. Ara ara pişen yüzü kontrol edelim. İçindeki buharın çıkması ve hamsilerin daha çıtır olması için üstte kalan kağıtta delik açalım. Yağlı kağıdın diğer yüzünün de pişmesi için bir tabak yardımıyla kağıdı ters çevirelim ve kağıdın üstte kalan yüzüne de pişme esnasında bir delik açalım.
Her iki taraf da pişince servise hazır. Fazla yağlı olmaması açısından yağlı kağıda sürdüğünüz ve balıkların üzerine gezdirdiğiniz yağ miktarının az olmasında fayda var.