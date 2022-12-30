Aralık ayı anketi çıktı! Ertuğrul Özkök ilk kez yazdı! Altılı Masa hala 1.4 puan önde ama

Önümde Panaroma anket şirketinin Aralık ayına ait son çalışmasının raporu duruyor.

Dün abonelerine dağıtıldı.

Bu yazıyı okurken iki noktayı lütfen göz önünde bulundurun.

(*) BİR: Ben siyasetten anlamam…

Ama…

Yaşadığım hayat bana şunu öğretti.

Siyasetten anladığını, hatta çok iyi anladığını iddia edenler de benden daha iyi anlamıyor.

(*) İKİ: Gazetecilik hayatım boyunca seçim anketi vermemeye çok özen gösterdim.

Çünkü Türkiye’de anketlerin manipülatif bir tarafı bulunduğuna inananlardanım.

Öyleyse niye ilk defa anket yayınlıyorum

İki nedeni var:

(*) BİR: Panaroma çalışma yöntemine güvendiğim şirketlerden biri.

(*) İKİ: Siyasi sonuçları itibariyle değil, sosyolojik boyutu ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum ve işte o nedenle yayınlıyorum.

AKP ve Erdoğan'ın oyunda gerileme gerçekten durdu

Eylül ayından bu yana konuşulan bir yorum var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin oylarında geriye gidiş durdu ve hatta yükselmeye başladı.

PANAROMA’nın Eylül ayından bu yana yaptığı anketlere bakıldığında bu eğilim doğru gibi görünüyor.

İşte Aralık ayı anket sonuçları

AKP: 34.7

CHP: 24.7

İyi Parti: 12.3

HDP: 10.1

MHP: 5.9

Zafer: . 2.8

YRP : 2.4

DEVA: 2.1

GP: 1.8

SP; 0.8

DİĞER: 2.4

Cumhur İttifakı yüzde 40.6 Altılı Masa yüzde 41.9

Bu durumda İttifakların blok oylarında son durum şu:

CUMHUR İTTİFAKI: 40.6

MİLLET İTTİFAKI. : 37

Ancak öteki partileri de ekleyip, ikinci bloka “Altılı Masa” olarak bakarsak, durum değişiyor:

ALTILI MASA: 41.9

Eylül ayında durum nasıldı?

AKP: 32.3

CHP: 26.2

iYİ P: 12.5

HDP: 10.4

MHP: 6.6

Eylül ayında ittifakların durumu nasıldı?

CUMHUR İTTİFAKI: 38.9

MİLLET İTTİFAKI: 38.7

ALTILI MASA: 45.6

Son dört ayın asıl kaybedeni masa oldu

Sonuç;

Eylül ayından bu yana Cumhur İttifakı’nın oyunda 1.7 puan artış gözlenirken, Millet İttifakı’nın oyu 1.7 puan azalmış.

Buna karşılık Altılı Masa’nın oyunda 3.7 puan düşüş var.

Yani son 4 ayın asıl kaybedeni Altılı Masa olmuş.

Errdoğan'a oy veririm ve vermem diyenlerin durumu

Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi?

Bu konuda Altılı Masa’nın adayı henüz belli olmadığı için Panaroma daha çok şu eğileme bakıyor:

Erdoğan’a oy veririm veya vermem diyenlerin yüzdesi.

Aralık ayı sonuçları şöyle:

Erdoğan’a oy veririm. 40.4

Erdoğan’a oy vermem: 59.6

Ukrayna-Rusya savaşı, asgari ücret ve tolu konut Erdoğan'a ne getirdi?

Geçen Eylül ayında ise durum şöyleymiş:

Erdoğan’a oy veririm: 37.3

Erdoğan’a oy vermem: 62.6

Demek ki;

Rusya-Ukrayna Savaşını iyi yönetmek, pazarlarda fiyat kontrolu, asgari ücret ve toplu konut atılımlarının katkısı Erdoğan’a 2.9 puan getirmiş.

Ama aradaki fark hala 20 puan.

Galiba Demirel'in boş tencere teorisi çöküyor

Benim sosyolog olarak bundan çıkardığım sonuçlar şu:

Uzunca bir süredir şunu iddia ediyorum.

Popülist yönetimler, “Kişiye tapınma” duygusu getirir.

Bu da oy verme eğilimlerini “Ekonomik durumun kötülüğünden”, yani realiteden koparır.

Başka deyişle Demirel döneminin “Tencere kaynamazsa oy gider” teorisi artık tam olarak geçerli değildir.

Ancak popülizm karşı cepheyi de kemikleştiriyor

Buna karşılık, “Ekonomi düzelince oy gelir” teorisi de çöker.

Çünkü popülizm karşı cepheyi de “Duygusallaştırır ve kemikleştirir…”

Yani AKP’den kopanların tamamını geri getirmek artık çok kolay değildir.

Dış politikadaki tutarsızlıklar, maceracı girişimler, kibir, liyakatın geri plana itilmesi., ötekileştirme ve kutuplaştırma, Adaletsizlik, İnsan Hakları ihlalleri, keyfilik, kadına karşı şiddet insanları duygusal olarak bir iktidardan uzaklaştırmaya başladığı zaman onları geri getirmek zorlaşır.

Onların geri getirmenin tek yolu, yukarda saydığım uygulamalardan, Yani “Devlet haline gelmiş parti” uygulamalarından vazgeçmektir.

Ekrem İmamoğlu’na karşı Adaleti zorlamalar, adaletsiz ve haksız girişimler de bunun bir parçasıdır.

Seçim sonucunu 'Erdoğan'a oy vermem' diyenler belirleyecek

Bu durumda Erdoğan’ın seçilmesini etkileyecek faktör, ona oy vereceğini söyleyenler değil, vermeyeceğini söyleyenler olacak.

Yani hem Erdoğan, hem de rakibi olacak aday açısından odaklanılacak hedef o kitledir.

Altılı Masanın belirleyeceği aday kim olursa olsun seçilir mi?

Erdoğan için stratejik karar şu olacaktır:

(*) Bu Erdoğan’ın son seçimi olacak. Bugüne kadar yürüttüğü kutuplaştırıcı politika ile o kesimden oy alabilir mi?

Altılı Masa açısından stratejik kara ise şu:

(*) Bu yüzde 60’lık bloku konsolide edecek aday kim olabilir?

Erdoğan’a oy vermeyeceğim diyen bu yüzde 60’lık blok, aday kim olursa olsun yüzde 60 olarak kalır mı?

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Seçime kadar başka hiçbir anket sonucu hakkında yazmayacağım.

Bunun yazmamın tek nedeni de bu soruyu sormaktı.