Aralarından su sızmıyordu! Deniz Çakır ve Halil Ergün arasında ne yaşandı?

İlk okuduğu romanın 'Yaprak Dökümü' olduğunu belirten usta oyuncu setle ilgili "Yaprak Dökümü setimiz okul gibiydi. Gökçe Öztürk ve Fahriye Evcen çok para kazanacağız diye değil sanatlarını geliştirmek için geldi. Aile gibi olmuştuk. Dışarıda pek hayatımız kalmamıştı. O çekimlere de yansıyordu" dedi.