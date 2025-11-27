Aralarından su sızmıyordu! Aslıhan Doğan Turan ve elti Katre Turan nazara geldi

Teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile eltisi Katre Turan, son özel davetlerde birbirlerinin yokluğuyla dikkat çekti. Baby shower'da da çocukların doğum günü partisinde de bir araya gelmeyen ikili arasında, geçen yılki YouTube gerilimiyle başlayan soğuk savaş belli ki hâlâ sürüyor. İşte detaylar...