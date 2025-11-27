BIST 10.987
Aralarından su sızmıyordu! Aslıhan Doğan Turan ve elti Katre Turan nazara geldi

Medyanın çok yakından takip ettiği Aslıhan Doğan Turan ve Katre Turan arasında neler yaşanıyor? Bir zamanların gözde eltilerinin arasında YouTube gerilimi ile başlayan ve süren olaylar yaşandı. Peki bu gerilim devam ediyor mu?

Aralarından su sızmıyordu! Aslıhan Doğan Turan ve elti Katre Turan nazara geldi - Resim: 1

Teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile eltisi Katre Turan, son özel davetlerde birbirlerinin yokluğuyla dikkat çekti. Baby shower'da da çocukların doğum günü partisinde de bir araya gelmeyen ikili arasında, geçen yılki YouTube gerilimiyle başlayan soğuk savaş belli ki hâlâ sürüyor. İşte detaylar...

Aralarından su sızmıyordu! Aslıhan Doğan Turan ve elti Katre Turan nazara geldi - Resim: 2

Teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre Turan arasındaki kriz bitmiyor.

Aralarından su sızmıyordu! Aslıhan Doğan Turan ve elti Katre Turan nazara geldi - Resim: 3

 Geçen ekim ayında oğlu Hamza Turan'a doğum günü yapan Aslıhan Turan, eltisi Katre Turan'ı partiye çağırmadı. 

Aralarından su sızmıyordu! Aslıhan Doğan Turan ve elti Katre Turan nazara geldi - Resim: 4

Anne olmaya hazırlanan Katre Turan ise geçen günlerde yakın arkadaşlarına bir baby shower partisi verdi. Turan'ın davetine de eltisi Aslıhan Doğan Turan davetli değildi. 

