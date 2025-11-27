Aralarından su sızmıyordu! Aslıhan Doğan Turan ve elti Katre Turan nazara geldi
Medyanın çok yakından takip ettiği Aslıhan Doğan Turan ve Katre Turan arasında neler yaşanıyor? Bir zamanların gözde eltilerinin arasında YouTube gerilimi ile başlayan ve süren olaylar yaşandı. Peki bu gerilim devam ediyor mu?
Teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile eltisi Katre Turan, son özel davetlerde birbirlerinin yokluğuyla dikkat çekti. Baby shower'da da çocukların doğum günü partisinde de bir araya gelmeyen ikili arasında, geçen yılki YouTube gerilimiyle başlayan soğuk savaş belli ki hâlâ sürüyor. İşte detaylar...
Teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre Turan arasındaki kriz bitmiyor.
Geçen ekim ayında oğlu Hamza Turan'a doğum günü yapan Aslıhan Turan, eltisi Katre Turan'ı partiye çağırmadı.
Anne olmaya hazırlanan Katre Turan ise geçen günlerde yakın arkadaşlarına bir baby shower partisi verdi. Turan'ın davetine de eltisi Aslıhan Doğan Turan davetli değildi.