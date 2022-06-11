Aralarındaki buzları erittiler! Bensu Soral ve Hakan Baş tatilde aşka geldi
Geçtiğimiz aylarda Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. İddiaları doğrulayan çift kısa bir süre sonra ilişkilerine bir şans daha verdiklerini açıklamışlardı. Güzel oyuncu ve eşi yaz tatilini arkadaşlarıyla beraber Göcek'te açtı. Tatillerindeki neşeli anları ise dikkatlerden kaçmadı.
2018 yılında evlenen oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kriz yaşamışlardı. Ayrılığın eşiğinden dönen güzel oyuncu ve eşi aralarındaki buzları erittiler.
Boşanma iddiaları ortaya atıldıktan sonra iddiaları doğrulayan Hakan Baş uyuşmadıkları bazı konular nedeniyle hassas bir dönemden geçtiklerini söylemişti.
Zorlu süreci geride bırakan çift yeni yılı Paris'te karşılamıştı. Soral, eşi ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşıp ilişkilerine bir şans daha verdiklerini yazmıştı.
Teyzeliğin tadını çıkarmak istediği için ekranlardan uzak kalacağını söyleyen Bensu Soral, tatil sezonunu açtı.