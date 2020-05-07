Aralarında kan bağı olmayan bu insanların benzerlikleri yok artık dedirtiyor!

"Bana ulaşan insanlardan bazıları, benzerlerini zaten tanıyor durumdaydı. Bu benzerliğin bir şahidi olması düşüncesi belli ki insanlara eğlenceli geliyor. Diğer gruptaki insanlar ise benzerleriyle ilk kez karşılaşıp tanışanlardan oluşuyor. İnsanlar, kendi benzerleriyle karşılaşmaktan çoğunlukla hoşnutluk duyuyor. Kendilerini güvende hissediyorlar ve benzerlerini tanımak için meraklı oluyorlar. Bu kategorideki insanların bazıları, çekimlerden sonra da arkadaş kalıyor" dedi.