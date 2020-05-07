Aralarında kan bağı olmayan bu insanların benzerlikleri yok artık dedirtiyor!
Kanadalı fotoğrafçı François Brunelle, "Benzemiyorum" isimli fotoğraf serisinde aralarında kan bağı olmayan buna rağmen birbirlerine tıpatıp benzeyen insanları fotoğrafladı.
1968 yılından beri insan yüzleri üzerine çalışan Kanadalı fotoğrafçı François Brunelle, ilk fotoğrafını çektiğinde 18 yaşındaydı.İlk başta, François modellerini seyahat ederken arıyordu. Bununla birlikte, yıllar boyunca bir TV röportajında, dergi makalelerinde ve dünyanın dört bir yanında birçok insanın kendisine ulaşmasına neden olan ve projesine muazzam bir şekilde yardımcı olan birçok web medyasında yer aldı.
François projesi için 2000’den beri birbirine benzeyen 250 çiftin fotoğrafını çekti. Fotoğrafçı, dünyanın dört bir yanından gelen modellerini birbirine benzerlik konusunda iki kategoriye ayırıyor.
"Bana ulaşan insanlardan bazıları, benzerlerini zaten tanıyor durumdaydı. Bu benzerliğin bir şahidi olması düşüncesi belli ki insanlara eğlenceli geliyor. Diğer gruptaki insanlar ise benzerleriyle ilk kez karşılaşıp tanışanlardan oluşuyor. İnsanlar, kendi benzerleriyle karşılaşmaktan çoğunlukla hoşnutluk duyuyor. Kendilerini güvende hissediyorlar ve benzerlerini tanımak için meraklı oluyorlar. Bu kategorideki insanların bazıları, çekimlerden sonra da arkadaş kalıyor" dedi.
20 yıldır bu proje üzerine çalışmasına rağmen Brunelle insanların birbirine olan benzerliğine karşı hala büyük bir ilgi duyuyor. Brunelle, herkesin aynı olduğunu, görünüşümüzün başka insanların bizi algılayışına göre iyi yada kötü yönde değiştiğini düşündüğünü söylüyor.